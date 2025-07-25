إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداء من الجمعة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، نقلًا عن مسؤول عسكريّ، بأن إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى ​قطاع غزة​ ابتداء من الجمعة.

وفي حين أشارت إلى أن معظم سكان غزة انحصروا في نحو 25% من مساحة القطاع، أوضحت أن الوضع في غزة صعب ويمثل تحديا كبيرا.