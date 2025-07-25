ترامب يفجّر مفاجأة على الهواء: "3.1 مليار؟!"… مواجهة محرجة داخل مقر الفيدرالي



الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في مشهد غير معتاد داخل أروقة السلطة النقدية الأميركية، تحوّل لقاء نادر جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى سجال علني محرج، خلال زيارة رسمية الخميس إلى مقر الفيدرالي في واشنطن.

الزيارة، التي تُعد الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر المؤسسة منذ افتتاحها عام 1937، شهدت لحظة صادمة عندما انتقد ترامب بشدة كلفة تجديد مباني الفيدرالي قائلاً أمام الحضور ووسائل الإعلام:

"نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلاً... أو كثيراً."

Powell called out Trump for making stuff up to smear him



"I'm not aware of that, Mr President. I haven't heard that from anybody at the Fed. You just added in a third building is what that is. No, it was built five years ago. We finished it five years ago. It's not new." pic.twitter.com/hLos2comoe — Aaron Rupar (@atrupar) July 24, 2025

— Aaron Rupar (@atrupar)

التعليق المفاجئ أربك باول، الذي بدا غير مطّلع على الرقم، ورد قائلاً:

"لست على علم بذلك."

غير أن ترامب واصل الضغط، مؤكداً أن الرقم ذُكر للتو، بينما نفى باول أن يكون قد صدر إعلان رسمي بذلك. وهنا تدخل مسؤول آخر في الاجتماع ليؤكد صحة الرقم، ما وضع باول في موقف دفاعي.

الحرج يتصاعد... وباول في موقف المتهم

سعى رئيس الفيدرالي إلى تبرير المبلغ، موضحاً أن الرقم ربما يشمل مبنى "مارتن" الذي بُني قبل خمس سنوات، وليس جزءاً من أعمال التجديد الحالية. إلا أن ترامب قاطعه قائلاً:

"لكنه جزء من العمل الإجمالي."

وتابع ترامب بأسلوب استجوابي، متسائلاً ما إذا كانت هناك تجاوزات إضافية متوقعة في التكاليف، ليجيب باول بحذر:

"لا نتوقع ذلك، لكننا مستعدون.. لدينا احتياطي صغير، ونتوقع الانتهاء في 2027."

وفي ختام اللقاء، ووسط هذا التوتر العلني، وُجه سؤال لترامب عمّا إذا كان هناك ما قد يقوله باول لتغيير موقفه، فرد الرئيس السابق ساخرًا:

"أتمنى فقط أن يخفض أسعار الفائدة."

اللقاء الذي نُقل مباشرة عبر وسائل الإعلام، أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة تقليديًا بين ترامب وباول، والتي شابها الخلاف في فترات سابقة خلال رئاسة ترامب، لكنها نادرًا ما خرجت إلى العلن بهذا الشكل الفج والمحرج في مناسبة رسمية.