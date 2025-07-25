رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه وعلى أن يكون شريكا عربيا ودوليا يمكن الاعتماد عليه

شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على أن "لبنان عازم على استعادة سيادته كاملة على كامل أراضيه، وعلى أن يكون شريكا عربيا ودوليا يمكن الاعتماد عليه، بما يفيد أبناؤه المقيمون والمغتربون".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، في مقر الوزارة، مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف ابو زكي، أعلنا خلاله انعقاد مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في الثامن من آب المقبل في فندق فينيسيا - بيروت برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أشار إلى أنه "عندما نتحدث عن لبنان الذي نسعى لبنائه بما يلبي تطلعات بناته وأبنائه بالحياة الكريمة، لا يمكن أن ننسى شركاءنا اللبنانيين المهاجرين والمغتربين. فهؤلاء المغتربون يشكلون رافدا أساسيا لقيامة لبنان وطن الرسالة، والثقافة، والمحبة، والتنوع".

وأوضح أن "جذب ​المغتربين اللبنانيين​ للمشاركة في ورشة نهوض من خلال مشاريع اقتصادية تعود على لبنان وعليهم بالخير، والبركة، والفائدة المُشتركة، في صلب اهتمامنا لإبقاء هذا الرابط وتعزيزه مع الوطن الأم"، لافتاً إلى أن "لبنان بحاجة إلى كل أبنائه مقيمين ومغتربين ليعود وينهض من جديد"، مشيراً إلى أننا "نعول على هذا المؤتمر كبارقة أمل، للمساهمة في إعادة ربط ما انقطع مع أهلنا المغتربين، وليكون ساحة تلاق وبناء شراكات مع أخوتنا وأشقائنا العرب أيضا".

من جانبه، اعتبر بساط "أن المؤتمر يضع المغترب اللبناني في موقع مركزي في مشروع إعادة ​النهوض بلبنان​ لا كمصدر موسمي للدعم"، مشيراً إلى أن "لبنان مر خلال السنوات الماضية بانهيار غير مسبوق على كافة المستويات، ووسط ذلك، بقي شريان واحد ينبض بثبات: الاغتراب: 6.5 مليار دولار سنويا هو معدل ​التحويلات المالية​ منذ بدء الأزمة"، موضحاً أنه "في ذروة الانهيار، شكلت التحويلات 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "حتى اليوم، تشكل ما يقارب 27 في المئة من الناتج. لكن أقولها بوضوح: المغترب ليس مجرد مصدر تمويل.لهذا السبب، أعتبر اليوم كوزير اقتصاد أن التعامل مع الاغتراب يجب أن ينتقل من العرف إلى ال​سياسة​، ومن المناسبات إلى المنهج، ومن العاطفة إلى التخطيط".

ولفت إلى أن "مؤتمرنا اليوم، وما يحمله من محاور دقيقة، يؤكد أن الدولة اللبنانية بدأت تنظر إلى المغترب بما يستحقه: كشريك في النهوض، لا كمصدر موسمي للدعم. المؤتمر هذا يمنح المغتربون ما يستحقونه من إصغاء، من شراكة، ومن سياسات".