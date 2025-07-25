أسامة سعد: صيدا منهكة بملفاتها الصعبة والناس لن تحتمل استمرار الفشل

أكد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​ أن مدينة ​صيدا​ منهكة بملفاتها الصعبة، مشددًا على أن الناس "لن تحتمل استمرار الفشل"، ومطالبًا بـ"رؤية شاملة ومسارات تصحيحية" على مستوى العمل البلدي، بعيدًا عن الترقيع والوجاهة، وبما يعيد للبلدية دورها الغائب في شؤون المدينة".

وخلال لقاء تكريمي نظمه التنظيم في الذكرى الـ23 لرحيل مصطفى معروف سعد، تطرق سعد إلى القضايا الإقليمية، فاستعرض واقع فلسطين الجريحة ولبنان المنهك وسوريا الممزقة، قائلًا: "القتل والتهجير والتجويع والقهر يعمّ بلاد العرب... لماذا وصلنا إلى هنا؟ إنه الاستبداد والتطرّف والتبعية وانكفاء الوطنيين، قبل وبعد مؤامرات الغرب وأطماع الطامعين".

وأضاف سعد: "لننهض بأدوارنا ونسير على سكة السلامة، سكة الحرية والعدالة والتحرر... سكة عبد الناصر، سكة معروف ومصطفى، وكل الأحرار... ولتسقط مسارات الظلام والارتهان والاستبداد".