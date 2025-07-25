ترامب: حماس لا تريد التوصل لاتفاق وأعتقد أنه ستتم ملاحقتها

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن حركة "​حماس​" لا تريد التوصل إلى إتفاق مع إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأنه ستتم ملاحقتها.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أشار الى "أننا ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الاسرى إلى الوطن بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين"٬ لافتا الى ان "المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف على حق وحماس هي العقبة أمام اتفاق إطلاق سراح الاسرى".