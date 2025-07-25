نائب وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا مع وفد الترويكا الأوروبية على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي

اعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اننا "أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع مجموعة الترويكا الأوروبية"٬ مشيرا الى اننا "حضرنا مع وفد الترويكا إلى الاجتماع بأفكار محددة وتمت مناقشتها".

ولفت الى اننا "أوضحنا للترويكا مواقفنا المبدئية من الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات"٬ مضيفا "اننا اتفقنا مع وفد الترويكا الأوروبية على استمرار المشاورات بشأن الملف النووي".

وفي وقت سابق اليوم٬ افادت وكالة "فرانس برس"٬ بأن "غادر المفاوضين الأوروبيين القنصلية الإيرانية في إسطنبول الجمعة بعد اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني".

والاجتماع الذي استمر عدة ساعات هو الأول منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران منتصف حزيران الماضي.