نتانياهو: ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الاسرى إلى الوطن بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اننا "ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الاسرى إلى الوطن بالتعاون مع حلفائنا الأميركيين"٬ لافتا الى ان "المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف على حق وحماس هي العقبة أمام اتفاق إطلاق سراح الاسرى".

