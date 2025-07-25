براك: سوريا المستقرة والموحدة تبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء

أشار المبعوث الأميركي توم براك إلى أن سوريا المستقرة والموحدة تبنى على أساس جيران وحلفاء عظماء، معتبراً أن "الصراعات تنتهي بفضل الدبلوماسية التي نسعى للانخراط فيها".
وفي تصريح له، لفت براك إلى أننا "سنواصل العمل على الرخاء في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".
