الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59676 قتيلا و143965 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 59676 قتيلا و143965 مصابا منذ الـ7 من تشرين الاول 2023".

واشارت في بيان الى ان "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 89 قتيلا منهم 9 تم انتشالهم، و467 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".