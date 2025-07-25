رئيس بلدية طرابلس جال في التل والأسواق القديمة لمتابعة أوضاع النظافة والسلامة العامة

أشارت بلدية طرابلس إلى أنّ "رئيس البلديّة عبد الحميد كريمة قام بجولة ميدانيّة في منطقة التل والأسواق القديمة، حيث تابع عن كثب أوضاع النّظافة والسّلامة العامّة، بعد تنفيذ دائرة النّظافة في البلديّة حملة تنظيف وشطف من منذ ساعات الصّباح الأولى، بالتعاون مع شركة "لافاجيت" وهيئات وجمعيّات أهليّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "كريمة استمع إلى مطالب المواطنين والتجار، مؤكّدًا استمرار حملات التنظيف والتعقيم الأسبوعيّة ضمن خطّة تحسين الواقع الخدمي في المدينة".
