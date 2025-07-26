الارشيف / اخبار العالم

أستراليا وبريطانيا توقعان اتفاقية لبناء غواصات نووية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت أستراليا وبريطانيا، اليوم السبت، اتفاقية دفاع تاريخية، تستمر خمسين عاما، لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، طبقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وتندرج الاتفاقية الثنائية تحت أخرى ثلاثية، "أوكوس" بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قاله وزيراً دفاع أستراليا ريتشارد مارليس، وبريطانيا جون هيلي، عقب التوقيع على الاتفاقية في جيلونج بولاية فيكتوريا بجنوب غرب أستراليا.  
وقال هيلي إن البرنامج سوف يخلق عشرات الآلاف من الوظائف في البلدين. وأشار مارليس إلى أن الاتفاقية تهيء الساحة لأكبر مشروع صناعي في تاريخ أستراليا. 

