أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل يومين، مؤكدًا الرغبة في توزيع الطعام داخل غزة "بطريقة مناسبة"، مضيفًا أن نتنياهو "يريد القيام بذلك"، مشيرا الى ان "مراكز الطعام في غزة ستبدأ عملها قريبًا".
ونفى ترامب مناقشة أي اعتراف بالدولة الفلسطينية مع الجانب البريطاني، مؤكدًا: "لم أناقش مطلقًا مع الجانب البريطاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وفي ما يتعلق بمسألة ترحيل سكان غزة، قال ترامب: "بعض الناس أحبوا فكرة نقل سكان غزة خارجها وبعضهم لم يحبوا ذلك، وسنرى كيف تسير الأمور قبل أن ننفذ الفكرة".
وبشأن الوضع في أوكرانيا، أعلن ترامب أن المهلة الممنوحة لروسيا قبل فرض عقوبات جديدة أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار هي عشرة أيام اعتبارًا من اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب: مهلتنا لروسيا قبل فرض عقوبات جديدة أو وقف إطلاق النار هي 10 أيام بدءا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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