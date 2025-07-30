أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد"، بأنّه "يُرجّح أن يتلقى لبنان اليوم الرد الأميركي على الرد اللبناني الأخير بالنسبة إلى ورقة الموفد الأميركي توم باراك".
وسبق وأن أشار الموفد الأميركي، في تصريح، إلى أنّ "مصداقية الحكومة اللبنانية تستند على قدرتها في التوفيق بين المبادئ والتطبيق. وكما قال قادتها مرارًا، من الضروري أن تحتكر الدولة وحدها السلاح".
وقال: "طالما أن حزب الله لا يزال يحتفظ بالسلاح، فلن تكون الكلمات كافية. يجب على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل والتحرك فورًا، كي لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود والتعثر".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية للجديد: يُرجّح أن يتلقى لبنان اليوم الرد الأميركي على الرد اللبناني الأخير بشأن ورقة باراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.