لابيد:إذا لم تتم إقالة وزير التراث من منصبه اليوم فإن حكومة إسرائيل تقر فعليا بأنها تخلت عن الاسرى

اتهم زعيم المعارضة ال​إسرائيل​ية يائير لابيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي فعليا عن المختطفين في غزة، على خلفية تصريحات لوزير التراث إيلياهو.

وقال لابيد في سلسلة تصريحات عاجلة، إن "وزير التراث اقترح سابقا إلقاء قنبلة نووية على غزة، ويقترح الآن التخلي عن الاسرى وتركهم يموتون". وأضاف أن "تصريحات الوزير تسبب ضررا للأمن القومي، والعلاقات الدولية، وللتضامن مع إسرائيل".

وأكد لابيد أن استمرار الوزير في منصبه يعبّر عن موافقة الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن الأسرى، داعيا إلى إقالته فورًا.