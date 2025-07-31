15 دولة تتجه للاعتراف بدولة فلسطينية بعد مؤتمر نيويورك

نجحت السعودية وفرنسا في حشد العالم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية وذلك بعد تنظيمها مؤتمر نيويورك، ومرت 24 ساعة استثنائية على القضية الفلسطينية ربما هي الأولى منذ نكبة 1948، بعد أن بادرت 15 دولة بتوجيه نداء عالمي للإعتراف بالدولة الفلسطينية، كخطوة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وحرب الإبادة التي تقودها تل أبيب ضد ما يقرب من 2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة.

ودعت فرنسا و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

وإلى جانب فرنسا، انضمت كندا وأستراليا، العضوان في مجموعة العشرين، إلى النداء، ووقعت دول أخرى الدعوة وهي أندورا وفنلندا وايسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

وأعربت 9 دول منها لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية عن «استعداد بلادها أو اهتمامها الإيجابي» في الاعتراف بها، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.