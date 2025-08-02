السفير الأميركي لدى إسرائيل: علاقة دونالد ترامب ونتانياهو على الأرجح أوثق من أي وقت مضى

أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، في حديث لقناة "نيوز نيشن"، إلى أنّه "لا يوجد خلاف بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وأوضح أنّ علاقة ترامب ونتانياهو "على الأرجح أوثق من أي وقت مضى".

في 31 تموز الماضي، كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، أن الأخير بات يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لإطالة أمد الحرب في ​غزة​، رغم أن الأهداف العسكرية الإسرائيلية "قد تحققت منذ مدة".

وقالت المجلة إن ترامب أبلغ مقربين منه أن استمرار الحرب لا يخدم المصالح الأميركية، وإن صور الأطفال الجائعين في القطاع أثرت عليه شخصيًا. وبحسب مسؤولين، فقد أوفد ترامب مبعوثه ستيف ويتكوف إلى المنطقة للضغط على إسرائيل لتخفيف أزمة الجوع في غزة.

وأضافت أن الرئيس الأميركي، رغم استيائه من نتانياهو، لا يعتزم محاسبته بشكل جدي، ويرى أن الخلافات بين الحلفاء أمر طبيعي. كما أن "صبر ترامب ينفد بشكل أساسي تجاه حماس وليس تجاه نتانياهو"، وفقا للمصدر نفسه.