إعلان الطوارئ في عدة ولايات أسترالية بسبب الفيضانات والطقس القطبي

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:47 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات الأسترالية اليوم، حالة الطوارئ في ولايات "نيو ساوث ويلز"، و"كوينزلاند"، و"فيكتوريا"، و"أستراليا الجنوبية"، و"تاسمانيا"، نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية المصاحبة لموجة برد قطبية ضربت الساحل الشرقي للبلاد.وأوضحت مفوضة خدمات الطوارئ في "نيو ساوث ويلز"، كارلين يورك، أن فرق الإنقاذ نفّذت عمليات مكثّفة استجابةً لآلاف البلاغات، شملت غرق مركبات وانقطاع طرق.وأضافت، أن أوامر إخلاء صدرت لسكان المناطق المنخفضة في مدن منها "غنيداه"، و"تامورث"، و"روثبيري".وبيّنت هيئة الأرصاد أن الأمطار تجاوزت 130 ملم، وسجّل تساقط للثلوج بلغ 50 سنتيمترًا في بلدات شمال شرق "نيو ساوث ويلز"، مع رياح تجاوزت 90 كيلومترًا في الساعة، وأمواج عالية بين "سيل روكس" و"كيب مورتون".وأفادت الهيئة بأنها تعاملت مع أكثر من 3600 بلاغ، ونفّذت 25 عملية إنقاذ خلال عطلة نهاية الأسبوع.وتوقعت الأرصاد أن تبلغ الكتلة الباردة ذروتها منتصف الأسبوع، مشيرة إلى بدء التحسّن التدريجي مساء الجمعة، مع عودة درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية مطلع الأسبوع المقبل.وأكدت السلطات على استمرار حالة الطوارئ، داعية السكان إلى الالتزام بتعليمات الإخلاء والسلامة العامة.