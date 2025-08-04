تشريح جثة السعودي المقتول في بريطانيا والهجوم "غير مبرر"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تواصل الصحافة اللندنية اهتمامها برصد تفاصيل مقتل طالب سعودي طعناً في ميل بارك بكامبريدج صباح السبت، حيث أشارت صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن الطالب السعودي كان يخضع لفترة تعلم لغات في كامبريدج ببريطانيا، لمدة لا تتجاوز 10 أسابيع، لكنه لقي مصرعه بطريقة مرعبة (طعناً في رقبته)، ولكنها غامضة من حيث الدوافع حتى الآن.

فقد تم الإعلام عن وفاة محمد القاسم، البالغ من العمر 20 عامًا، في ميل بارك الساعة 12:01 صباحًا يوم السبت، وتم توجيه تهمة القتل إلى شاب بريطاني يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأفادت شرطة كامبريدجشير أن القاسم كان يدرس في فترة تدريب لمدة عشرة أسابيع في كامبريدج، وأعربت مدرسة إي أف الدولية للغات في كامبريدج، وهي مدرسة خاصة تقدم دورات في اللغة الإنكليزية للطلاب الأجانب، عن "حزنها العميق" لتأكيد وفاة أحد طلابها.

"هجوم غير مبرر"

أعلنت شرطة كامبريدجشير يوم الاثنين أنها تعتقد أن القاسم "تم طعنه في هجوم غير مبرر"، ومن المُقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن تشارلز كوريجان، من هولبروك رود، كامبريدج، مُتَّهم بالقتل وحيازة سكين في مكان عام، ومن المقرر أن يمثل كوريجان أمام محكمة بيتربورو الجزئية في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقد أُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أيضًا من كامبريدج، للاشتباه في مساعدته لمجرم. ولا يزال رهن الاحتجاز.

وقد ظهرت رسالة على ورقة في مكان الحادث كُتب عليها "رحمك الله" ورُسمت عليها أشكال قلوب، كما كُتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

بيان من مدرسة اللغات

صرح مصدر في مدرسة "إي أف الدولية للغات" في كامبريدج لصحيفة التلغراف: "نشعر بحزن عميق لتأكيد إصابة أحد طلابنا البالغين بجروح قاتلة في مكان عام.

وقد "استجابت خدمات الطوارئ على الفور، لكن الطالب توفي بشكل مأساوي، نتعاون بشكل وثيق مع الشرطة المحلية، التي تُجري تحقيقًا في الحادث، وقد أكدت اعتقال مشتبه بهم، سلامة طلابنا وسلامتهم على رأس أولوياتنا. نُقدم الدعم لجميع الطلاب والموظفين المتضررين من هذا الحادث المأساوي، وقد نظّمنا جلسات إرشادية."

وأضافت المدرسة الخاصة: "لن نُدلي بمزيد من التعليقات طالما أن التحقيق جارٍ."

وقال المفتش ديل ميبستيد، من وحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبريدجشير وهيرتفوردشير: "لا يزال التحقيق جاريًا، ونحث أي شخص لديه معلومات ولم يقدمها بعد على التواصل معنا."