تونسي يعتدي جنسياً على سائحة بريطانية "في الهواء"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قالت ميشيل ويلسون (52 عاما) إنها كانت مربوطة بحزام مع مشغل مظلة عندما التصق بها بقوة، وتحسسها بينما كانا يحلقان في السماء قبالة الشاطئ في سوسة بتونس.

وأشارت إلى أنها شعرتُ بسحبٍ من الجزء الخلفي من البكيني الذي كانت ترتديه، وكان يسحب الحزام، وقالت لصحيفة ذا صن. "لا بد أنه كان يشد الحزام ليقرّبني منه، كانت ساقاه متباعدتين حولي، وكانت إحدى يديه مرفوعة على المظلة، والأخرى لم تكن كذلك. ثم شعرت به يلمس ساقي".

أضافت ويلسون: "كان يتحسسني ويتحرك جيئة وذهابا نحوي ويتحدث معي باللغة العربية، شعرت به يضغط علي. ظللت أقوس ظهري. شعرت بالانتهاك والدناءة والخوف. كان شابًا صغيرًا، ربما في العشرين من عمره".

السائحة البريطانية كانت تخطط في البداية للقيام بهذه الرحلة الجوية مع صديقة لها، ولكن قيل لها إن الرياح كانت قوية للغاية، وعليها هي وصديقتها الذهاب بشكل منفصل برفقة مشغل محترف.

وقالت ويلسون إن صديقتها "قضت وقتًا رائعًا دون أي مشاكل".

وكشفت ويلسون عن أنها بمجرد وصولها إلى الأرض، انفجرت بالبكاء وأبلغت الشرطة المحلية بالحادثة، وأضافت أن الحادثة أفسدت إجازتها.

وقالت :"مثل كل النساء، نتوقع بعض المزاح من الرجال في هذه البلدان، لكن هذا لم يكن مزاحًا، بل كان اعتداءً جنسيًا".

أنفقت ويلسون 8000 دولار على الرحلة إلى تونس مع ابنتها البالغة من العمر 17 عامًا وصديقتها وابنيها التوأم البالغين من العمر 16 عامًا.

وقد تم القبض على الشاب التونسي، وأضافت أن السلطات البريطانية وشركة تأمين ويلسون تُساعدان في القضية، وتقوم شركة "إيزي جيت"، التي حجزت ويلسون الرحلة معها، بالتحقيق في الاعتداء الجنسي أيضًا.