​الخليج 365​ : مقتل شاب عند طريق طورا - العباسية بعد تعرّضه لإطلاق نار من قبل مجهولين

قُتل الشاب (أ.ن.) من بلدة ​برج رحال​ بعد تعرضه ل​إطلاق نار​ من قبل مجهولين عند طريق ​طورا​ - ​العباسية​، وفق ما أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب.

وقد أصيب الشاب بعدة طلقات استدعت نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكنه ما لبث أن فراق الحياة.

وعلى الفور باشرت مخابرات الحيش والقوى الأمنية تحقيقها بالحادث.