​الخليج 365​ : تحليق مسيّرة إسرائيلية فوق النبطية الفوقا وكفرتبنيت وأرنون وميفدون

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة نوع "هرمز" تحلّق في أجواء النبطية الفوقا، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون، ميفدون، وزوطر الشّرقيّة على علو مرتفع".

