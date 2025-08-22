لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن "لا خطة لعقد لقاء" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما تتكثف الجهود الدبلوماسية سعيا لإيجاد تسوية للأزمة في أوكرانيا.

وقال لافروف، في مقابلة بثتها شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية إن بوتين "مستعد للقاء زيلينسكي حين يكون جدول أعمال هذه القمة جاهزا، وجدول الأعمال هذا غير جاهز على الإطلاق".

وطرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الساعي لوضع حد للنزاع المستمر منذ فبراير 2022، احتمال جمع بوتين وزيلينسكي حول طاولة واحدة، لكن من غير المؤكد أن الرئيسين سيعقدان مثل هذه القمة.

وقال لافروف إن واشنطن تود من الطرفين القبول بـ"عدد من المبادئ" تمهيدا لتسوية، ولا سيما عدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي والتنازل عن أراض.

والكرملين موافق على مبدأ عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي لكنه يدعو إلى أن تجري القمة في المرحلة الأخيرة من مفاوضات السلام بين البلدين اللذين ما زالت مواقفهما متباينة.