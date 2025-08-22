رقم قياسي لطلبات اللجوء في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

تقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في بريطانيا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ما يشكل رقماً قياسياً بحسب تعداد رسمي نشر أمس.

وأصدرت وزارة الداخلية البريطانية هذه الأرقام فيما تواجه حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر والتي تولت السلطة منذ يوليو 2024، تزايد استياء مسؤولين محليين وسكان يعارضون إيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في فنادق.

وتقدم ما مجموعه 111.084 شخصاً بطلبات لجوء بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجل خلال 12 شهراً منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2001.

وتم إيواء نحو 32.059 من طالبي اللجوء بفنادق في نهاية يونيو، بزيادة قدرها 8 % على أساس سنوي، لكن بانخفاض طفيف عن مارس، وانخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 56.042 في نهاية سبتمبر 2023.

وتعهّد حزب العمال وضع حد لاستخدام طالبي اللجوء للفنادق قبل الانتخابات المقبلة التي يرجّح أن تجري في 2029، في مسعى لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية.

لكن أكثر من 50 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإنجليزية من فرنسا عبر المانش على متن قوارب متهالكة منذ تولي ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو العام الماضي.