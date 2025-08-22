دولة أوروبية مستعدة لإرسال جنود إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميهال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية حفظ السلام في أوكرانيا بقوة تصل إلى سرية عسكرية واحدة.

ولم يحدد ميهال عدد أفراد هذه السرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي بيتري أوربو في مدينة تالين عاصمة إستونيا.

وقال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الدول الأعضاء في الحلف تتعاون مع أوكرانيا من أجل تحديد ضمانات أمنية قوية لكييف، موضحا أن أوروبا والولايات المتحدة ستشاركان في تحديد تلك الضمانات.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن رغبتهما في نشر قوات ضمن تسوية ما بعد الأزمة في إطار ما يسمى (تحالف الراغبين) الداعم لأوكرانيا.

وأشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس أيضا إلى انفتاح بلاده على المشاركة في توفير تلك الضمانات الأمنية لأوكرانيا.