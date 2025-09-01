اخبار العالم

"الحوثي" تعلن مسارا عسكريا تصاعديا لاستهداف إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي، اليوم الأحد، أن قوات الجماعة تتجه نحو "مسار عسكري تصاعدي" لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أو بالحظر البحري.

جاء ذلك في كلمة مصورة غداة إعلان الجماعة اغتيال رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعدد من وزرائه بعدوان إسرائيلي على صنعاء الخميس.

وقال الحوثي: "استهدف العدو الإسرائيلي ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي، وأسفر هذا الاعتداء عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة".

وعن ردود أفعال الجماعة عسكريًا، قال الحوثي: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".

المصدر : وكالات

