أصغر طالبة في فرنسا تنال شهادة الثانوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية الجمعة حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في يوليو، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".

هذه التلميذة التي خضعت للامتحان في باريس كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستلحاق، أي من دون درجة تميّز.

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة البكالوريا كان في عام 1989"، حين كان في الحادية عشرة من العمر.

ولم تُقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول هذه التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، أي في نهاية المرحلة الثانوية.

وذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب في بيان أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.

على صعيد شهادة البكالوريا، كان الرقم القياسي للنجاح المبكر مسجلاً سابقاً باسم أرتور رامياندريسوا الذي اجتاز الامتحان في سن أحد عشر عاما وأحد عشر شهراً سنة 1989.