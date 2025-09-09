بيان غربي يدعو لوقف الحرب الأهلية الكارثية في السودان

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعا بيان ألقته المملكة المتحدة إلى وقف الحرب الأهلية في السودان، وقال إن لا تزال الأطراف المتحاربة والميليشيات المتحالفة معها تُعطي الأولوية للمكاسب العسكرية على حياة المدنيين.

ألقت البيان سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز، أمام الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باسم المجموعة الأساسية بشأن تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان.

والمجموعة الأساسية المعنية بالبند 2 بالسودان تتكون من ألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة.

تفاصيل مروعة

وقالت السفيرة ساندرز إن التفاصيل الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق، بصراحة، مروعة. لقد تسبب الصراع الوحشي في السودان في أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث أصبح 8.7 مليون شخص على شفا المجاعة، وتشرد أكثر من 12.5 مليون شخص.

واضاف البيان: على الرغم من الالتزامات التي قُطعت عام 2023 من خلال إعلان جدة، لا تزال الأطراف المتحاربة والميليشيات المتحالفة معها تُعطي الأولوية للمكاسب العسكرية على حياة المدنيين.

ويؤكد تقرير بعثة تقصي الحقائق أن مدنيين أُعدموا على أساس عرقي؛ وأن النساء والأطفال يتعرضون للعنف الجنسي على نطاق لا يُصدق؛ وأن مستشفيات دُمّرت، وأن عمال الإغاثة والصحفيين والإعلاميين قُتلوا. هذه الجرائم تستدعي المساءلة.

وقال البيان: مسؤوليتنا المشتركة كأعضاء في هذا المجلس هي تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات والتجاوزات والتدقيق فيها. ولهذا السبب، يجب تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق. ونحث جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان على تقديم دعمهم الكامل.

وفي الأخير، دعا البيان إلى ضرورة أن تنتهي هذه الحرب. وقال: ندعو المجتمع الدولي - بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة - إلى استخدام نفوذه للدفع باتجاه محادثات السلام، وفتح بوابات وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة المدنيين، واحترام حظر الأسلحة، وتعزيز السلام والمساءلة.