اليابان: إسرائيل بـ"إجراءاتها الأحادية" تضعف احتمالات حل الدولتين

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر وزير الخارجية الياباني إيوايا تاكاشي، من أن إسرائيل تضعف من خلال "إجراءاتها الأحادية" احتمالات حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وحسب بيان خطي صادر عن وزارة الخارجية اليابانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للوزير مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وأكد على دعم اليابان لحل الدولتين، مشددا على ضرورة أن يوجه المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة دعوة قوية لإسرائيل من أجل وقف أعمالها ضد الفلسطينيين.

وأعرب عن أمله في تحقيق تعاون وثيق بين بلاده والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة بأسرع وقت.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان خطي، إن روبيو جدد خلال الاتصال "الالتزام الراسخ" بالتحالف الأمريكي–الياباني.

وأضاف أن هذا التحالف يعد "حجر الأساس للأمن والازدهار الإقليمي".

وأوضح البيان أن روبيو وتاكاشي تناولا أيضا التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة، وصفتها منظمات حقوقية دولية بـ"الإبادة الجماعية"، أسفرت عن استشهاد 65 ألفا و174 فلسطينيا وإصابة 166 ألفا و 71 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف ووفاة 440 شخصا جراء المجاعة بينهم 147 طفلا.

المصدر : وكالات