شكرا لبحثكم عن خبر قائد محور علب يشيد بجهود المقاومة الوطنية في إفشال تهريب أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشاد قائد محور علب، وقائد اللواء 63 مشاة، اللواء ياسر مجلي، بالإنجاز النوعي الذي حققته المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في التصدي لمحاولات تهريب أسلحة إيرانية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال اللواء مجلي:

"نُحيّي بكل فخر وإجلال هذا الدور الوطني الشجاع والحاسم، الذي تقوده المقاومة الوطنية في مواجهة المخططات التخريبية للمليشيا الحوثية، التي لا تزال تسعى بكل أدواتها الإيرانية لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة."

وأضاف:

"نُبارك هذا الإنجاز الاستخباراتي والعسكري المتمثل في إحباط واحدة من أضخم عمليات تهريب الأسلحة، في دليل قاطع على استمرار التدخل الإيراني في الشأن اليمني، وفضح زيف ما تروج له المليشيات من مزاعم حول ما تسميه زورًا (التصنيع الحربي)."

وأكد قائد محور علب أن هذه العملية النوعية تمثل رسالة حاسمة وواضحة بأن يقظة أبطال القوات المسلحة اليمنية أقوى من كل محاولات الاختراق والتهريب الإيرانية، وأن المشروع الإيراني ومليشياته في اليمن سيتحطم على صخرة الإرادة الوطنية الصلبة.