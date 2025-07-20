شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رجل يعود إلى الحياة اثناء دفنه بمحافظة البيضاء...نجا من الدفن حيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة أثارت صدمة واستغراب المواطنين، فوجئ مشيعون في محافظة البيضاء، يوم أمسالسبت، بعودة رجل إلى الحياة قبيل لحظات من إنزاله إلى القبر، بعد أن ظنّ ذووه أنه توفي إثر دخوله في غيبوبة عميقة.

وقالت مصادر محلية متطابقة رصدها "المشهد اليمني" إن الرجل، الذي كان في حالة غيبوبة، نُقل إلى المقبرة بعد أن اعتقدت أسرته وأقرباؤه أنه فارق الحياة، دون عرضه على طبيب مختص أو التأكد من وفاته عبر فحص طبي رسمي.

وأضافت المصادر أن المشيعين لاحظوا علامات الحركة على جسده قبيل دفنه بلحظات، ما دفعهم إلى التوقف عن إجراءات الدفن، ليتم التأكد لاحقًا من أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأثارت الحادثة حالة من الجدل في أوساط المواطنين، الذين عبّروا عن دهشتهم من تصرف عائلة الرجل، معتبرين ما حدث دليلاً على غياب الوعي الطبي، والاستهانة بإجراءات التأكد من الوفاة قبل الدفن، وهو ما كان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وطالب ناشطون محليون بضرورة إخضاع مثل هذه الحالات للجهات الصحية المختصة، مؤكدين أن حياة الإنسان لا تحتمل التهاون أو الاجتهاد الشعبي، خاصة في ظل انتشار أمراض وإغماءات قد تُشبه الوفاة في ظاهرها.