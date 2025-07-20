شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد الجنوبيين من هذه المناصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن استبعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أبناء الجنوب، من التعيين في مناصب بأحد القطاعات الحكومية، في مقابل تمكين أقارب قيادات في حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وحزب الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح (المؤتمر الشعبي العام).

جاء من بين أبرز تلك المصادر نائب رئيس نقابة الصحفيين الجنوبيين في العاصمة عدن عدنان الأعجم، الذي أكد صدور قرارين بتعيين قريبي قياديين في الاصلاح بالسلك الدبلوماسي، وإصدار آخر بتعيين ابنة قيادي في نظام صالح، دبلوماسيةً.

وقال الأعجم: "من يوم تولى الاخ الجنوبي شائع محسن الزنداني وزارة الخارجية كل التعيينات في السلك الدبلوماسي من المحافظات الشمالية".

مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "اللي بألمانيا سفير شمالي والسفير بامريكا شمالي وفي التشيك سفير. شمالي كما تم تعيين ابن عم صخر الوجية اللي كان وزير مالية وبنت علي الشاطر في سفارة تركيا، واحد من طرف الاصلاح وواحد من طرف المؤتمر، وتعيينات اخرى لم تظهر بعد".

وتابع: "أيضا نسيت اقول لكم ان ملف قاسم عسكر. الذي كان مرشح من الانتقالي سفيراً في اثيوبيا رجعوا ملفه قالوا غير مطابق للمواصفات حتى اثيوبيا استكثروها علينا هذي الشراكة وإلا فلا ^".

مردفاً: "حبيت اقول لكم بأنه تم تعيين نائب وزير الخارجية برضه شمالي من طرف الحوثي..ولا حول ولا قوة إلا بالله".

يأتي هذا بعد أن بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رسمياً، خطوة متقدمة لإعادة نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح الذي كان المسؤول الأمني الأول فيه؛ الى الواجهة مجدداً، باتخاذه خطوة أثارت غضباً جنوبياً واسعاً.

