شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الافراج عنه بسبب اغتصاب طفل.. مواطنون يفشلون محاولة شاب اغتصاب طفل باللحظة الاخيرة بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فرج عن شاب يدعى مصطفى من ابناء الممدارة بعد اعتقال دام ٤ اشهر بسبب اغتصابه لطفل.

وبحسب مواطنون فان مصطفى استدرج طفل الى عمارة عظم وحاول اغتصاب طفل قبل ان يقوم ابناء الحي بالدخول الى العمارة وبتلك الاثناء ادعى بان الطفل ابن خالته وانه يبحث عن منقشة في العمارة حيث اخبره المواطنين بانها مهجورة.

وبعد ان طلب الاهالي منه ان يريهم منزل الطفل فر مصطفى من المكان

وكان مصطفى معتقلا بسبب اغتصابه لطفل قبل ان يتم اطلاق سراحه لاحقا