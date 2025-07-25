شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025"الاسعار مباشرة من محلات الذهب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفعت أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 1.39 دولار أي ما يعادل 334.24 ريال يمني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 810,355.08 ريال يمني, كما تم تسجيل سعر 19,540.14 ريال يمني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 21,711.26 ريال يمني لجرام الذهب عيار 20 و 22,796.83 ريال يمني لجرام الذهب عيار 21 و 23,882.39 ريال يمني لجرام الذهب عيار 22 و 26,053.52 ريال يمني لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

الوحدة السعر / ريال يمني السعر / دولار

أونصة (28 جرام) 810,355.08 3,370.00

1 جرام - عيار 18 19,540.14 81.26

1 جرام - عيار 20 21,711.26 90.29

1 جرام - عيار 21 22,796.83 94.80

1 جرام - عيار 22 23,882.39 99.32

1 جرام - عيار 24 26,053.52 108.35

أسعار سبائك الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

وزن السبيكة السعر / ريال يمني السعر / دولار

50 جرام - عيار 24 1,302,675.85 5,417.40

50 جرام - عيار 22 1,194,119.52 4,965.95

50 جرام - عيار 21 1,139,841.36 4,740.23

50 جرام - عيار 20 1,085,563.20 4,514.50

50 جرام - عيار 18 977,006.88 4,063.05

1 كيلو - عيار 24 26,053,516.90 108,348.00

1 كيلو - عيار 22 23,882,390.50 99,319.00

1 كيلو - عيار 21 22,796,827.29 94,804.50

1 كيلو - عيار 20 21,711,264.09 90,290.00

1 كيلو - عيار 18 19,540,137.68 81,261.00

10 جرام - عيار 24 260,535.17 1,083.48

10 جرام - عيار 22 238,823.90 993.19

10 جرام - عيار 21 227,968.27 948.05

10 جرام - عيار 20 217,112.64 902.90

10 جرام - عيار 18 195,401.38 812.61

1 جرام - عيار 24 26,053.52 108.35

1 جرام - عيار 22 23,882.39 99.32

1 جرام - عيار 21 22,796.83 94.80

1 جرام - عيار 20 21,711.26 90.29

1 جرام - عيار 18 19,540.14 81.26

5 جرام - عيار 24 130,267.58 541.74

5 جرام - عيار 22 119,411.95 496.60

5 جرام - عيار 21 113,984.14 474.02

5 جرام - عيار 20 108,556.32 451.45

5 جرام - عيار 18 97,700.69 406.31

100 جرام - عيار 24 2,605,351.69 10,834.80

100 جرام - عيار 22 2,388,239.05 9,931.90

100 جرام - عيار 21 2,279,682.73 9,480.45

100 جرام - عيار 20 2,171,126.41 9,029.00

100 جرام - عيار 18 1,954,013.77 8,126.10

20 جرام - عيار 24 521,070.34 2,166.96

20 جرام - عيار 22 477,647.81 1,986.38

20 جرام - عيار 21 455,936.55 1,896.09

20 جرام - عيار 20 434,225.28 1,805.80

20 جرام - عيار 18 390,802.75 1,625.22

أسعار الجنيه الذهب في اليمن اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / ريال يمني السعر / دولار

الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 190,581.48 792.57

الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 191,059.12 794.55

