شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي غيّر موقف يحيى عنبه؟...من التصعيد إلى الصفح"الدنيا حق الله" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان الشعبي اليمني يحيى عنبه، عن عفوه الكامل عن مالك الفندق الذي اقتحم الجناح الخاص به خلال فترة إقامته، في موقف يعكس روح التسامح والصفح التي يتميز بها الوسط الفني والشعبي في اليمن.

وفي منشور له، قال الفنان عنبه: "الدنيا حق الله، ما حد معه بيشل شي، وأنا عافي عن الأخ محمد عبده الجعفري، وعليت ونجيت من التحكيم الذي وصلني من وكيل محافظة أب، محمد الجبري، وأخوة محمد الجعفري، راعي الفندق... والدنيا حق الله."

وجاء هذا التصريح بعد أيام من تداول مقطع صوتي ورسائل تشير إلى حادثة اقتحام جناح الفنان داخل أحد الفنادق، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ورغم إمكانية التصعيد القانوني، اختار عنبه طريق التصالح والتنازل احترامًا للوساطات القبلية والاجتماعية.

وقد أعرب العديد من المتابعين والفنانين عن تقديرهم لهذا الموقف، مؤكدين أن روح العفو والتسامح تظل من القيم الأصيلة في المجتمع اليمني، خصوصًا عندما تأتي من رموز فنية وشعبية ذات تأثير واسع.