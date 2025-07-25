شكرا لقرائتكم خبر عن يستمر 40 يوماً...فلكي يمني: اليمن على موعد مع موسم أمطار غزيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي اليمني محمد عياش عن اقتراب بدء موسم الأمطار الموسمية لفصل الخريف في اليمن، والذي سيبدأ في 26 يوليو ويستمر حتى 4 سبتمبر، لمدة تصل إلى 40 يوماً.

وأوضح عياش أن هذه الفترة تُعرف محلياً بمواسم “علِب” و”سهيل” و”الروابع”، وتُعد من أهم الفترات المطرية في البلاد، حيث يُتوقع أن تشهد مناطق واسعة من اليمن هطول أمطار متفاوتة إلى غزيرة بمشيئة الله.

وأشار إلى أن هذا الموسم يمثل حدثاً مناخياً سنوياً بالغ الأهمية، لما له من تأثير مباشر على القطاع الزراعي وتغذية المياه الجوفية، داعياً المواطنين والمزارعين إلى الاستعداد للاستفادة من هذه الأمطار.