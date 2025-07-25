اخبار اليمن

انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عنيف يهز العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّ انفجار عنيف عددًا من أحياء العاصمة صنعاء، في الساعات الأولى، من فجر اليوم الجمعة، وسط حالة من الغموض.

وقال سكان محليون، في عدد من أحياء العاصمة صنعاء، إن انفجارًا عنيفًا سُمع دويّه في معظم أحياء العاصمة، دون معرفة مصدره وتفاصيل أكثر بشانه.

ورجح السكان أن يكون الانفجار ناتجًا عن محاولة إطلاق صاروخ من قبل مليشيا الحوثي.

وتتكتم المليشيات الحوثية على الانفجار الذي أثار فزع السكان في صنعاء، ولم تصدر أي توضيح بشأنه حتى الآن.
 

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

https://alkhalij365.co

قد تقرأ أيضا