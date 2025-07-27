شكرا لبحثكم عن خبر المنصورة تحقق قفزة نوعية في الإيرادات المالية خلال النصف الأول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - محمد القادري:

شهدت مديرية المنصورة بالعاصمة عدن نمواً ملحوظاً في الإيرادات المالية خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري 2025، حيث تجاوز إجمالي الموارد المحلية والمشتركة حاجز 2.8 مليار ريال يمني. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي بالمديرية، برئاسة مدير عام المديرية، أحمد علي الداؤودي، لمناقشة تقرير مكتب المالية.أشاد الداؤودي بأداء المكاتب الإيرادية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في المديرية.

وقد استعرضت رئيسة قسم الموارد المالية، نهاد سعيد مجاهد، تفاصيل التقرير الذي أظهر الأرقام التالية:إجمالي الموارد: 2,879,931,119 ريال يمني.

•الموارد المحلية: 2,016,241,250 ريال يمني، مسجلة نمواً بنسبة 163% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، والتي بلغت 1,234,802,128 ريال يمني.

•الموارد المشتركة: 863,689,856 ريال يمني، بنسبة نمو 156% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 552,377,535 ريال يمني.

•وشدد الداؤودي على مدراء المكاتب التنفيذية، وخاصة الإيرادية منها، بضرورة مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية في تحصيل الإيرادات العامة وتنمية الأوعية الإيرادية.

وأكد أن توفير هذه الموارد سيمكن السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات لسكان المديرية.