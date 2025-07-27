شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يؤكد دعم قطاع الطيران خلال لقائه بقيادة الخطوط الجوية اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه اليوم في عدن برئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود والمدير التجاري محسن حيدرة، على أوضاع الشركة والتحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية النهوض بقطاع الطيران كرافد حيوي للتنمية.

واستعرض اللقاء مقترحات تطوير العمل التجاري بالشركة، وتوسيع وجهات الرحلات، وتأهيل الكوادر، إلى جانب التحديثات الجارية داخلياً وخارجياً.

وحمّلت قيادة الشركة مليشيا الحوثي مسؤولية التدهور الذي أصاب القطاع نتيجة ممارساتها العدائية واختطافها للطائرات.

وأكد المحرّمي على ضرورة تقديم الدعم الفني والمؤسسي للشركة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية لرفع كفاءتها وضمان استمرارية خدماتها.