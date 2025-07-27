شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشادات اليمنيين ببطولة الرئيس السابق الراحل الشهيد علي عبدالله صالح شاهد اول تعليق للحوثيين على الفلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية عن الزعيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول تعليق للحوثيين على الفلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية عن المعركة الأخيرة للرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح واللحظات الأخيرة من حياته .

قال القيادي الحوثي حسين العزي عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: وثائقي العربية أظهر مصداقيتنا ومظلوميتنا .

واضاف : أقر المتحدثون بأن صاحبهم لم يكن صادقاً معنا وأنه كان يبيت الغدر من أول يوم بينما كنا نزهو بنوايانا البيضاء ونتعامل بنقاء الأجداد وطهر الأنبياء .

وتابع : مؤلم أن يطعنك أخوك في الظهر وأنت تصد العاديات وتذود عن الحمى ضد غزو خارجي فصبر جميل والله المستعان





هذا وقد تفاعل جمع اليمنييون مع الفلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية واشادو ببطولة الزعيم الراحل الشهيد علي عبدالله صالح وبسالته وبطولته وشجاعته .

وقالو بامكان صالح يغادر الوطن بامان وسلام ولكن ابا الا ان يقف بجانب الجمهورية اليمنية ويقضي على هذه الجماعه المتمرده على الجمهورية اليمنية وعلى الشعب .