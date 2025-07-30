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حصري.. الكشف عن الدولة التي توسطت لاطلاق سراح الزايدي في المهرة(تفاصيل خاصة)

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حصري.. الكشف عن الدولة التي توسطت لاطلاق سراح الزايدي في المهرة(تفاصيل خاصة)

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عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر سياسية  عن تفاصيل اطلاق سراح القيادي الحوثي محمد الزايدي في المهرة اليوم.
وبحسب المصادر فان عمان توسطت وضمنت محمد الزايدي بان يعود الى الاحتجاز فور انتهاء علاجه في عمان.
واشارت الى ان نجل شقيقه ذياب في المعتقل الى ان يعود الزايدي الى السجن مرة اخرى بعد رحلة علاجه في عمان.
واكدت بان عمان قدمت ضمانات باعادة الزايدي فور انتهاء علاجه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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