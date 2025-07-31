ينال صلح زار وزير الصحة: لأهمية الإسراع في البدء بإنشاء مستشفى حكومي في منطقة عكار السهلة

زار النائب ينال صلح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، على رأس وفد من فعاليات محافظة عكار، ضم عددًا من رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء بلديات ورجال دين ومخاتير، حيث جرى بحث في الواقع الصحي في الاطراف، وسبل تعزيز الخدمات الصحية في عكار وبعلبك الهرمل.
وأكد صلح خلال اللقاء على "أهمية الإسراع في البدء بإنشاء مستشفى حكومي في منطقة عكار السهلة، لما تمثله من حاجة ملحة لأبناء المنطقة، في ظل النقص الحاد في الخدمات الصحية، كما شدد على ضرورة استكمال مشروع مستشفى حربتا في محافظة بعلبك، الذي يُعد مشروعًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين في القرى والبلدات المجاورة".
وتطرق المجتمعون إلى "التمويل المخصص من مجلس الإنماء والإعمار، المدعوم من الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تم عرض التفاصيل التقنية والإدارية المطلوبة لتسريع الإجراءات التنفيذية".
وشدد على "أولوية دعم القطاع الصحي في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل، لا سيما على مستوى التجهيزات والمستلزمات الطبية، وتعيين الكوادر البشرية المناسبة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية وتأمين الرعاية الصحية الكريمة للمواطنين في مناطقهم".
وطالب النائب صلح بضرورة تأمين الأدوية للأمراض المزمنة بشكل دائم ومنتظم، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة.
من جهته، أبدى ناصر الدين تجاوبًا كبيرًا مع المطالب المطروحة، مؤكداً "حرص الوزارة على إنصاف المناطق المحرومة وتوفير كل الدعم اللازم لتحقيق نهضة صحية متوازنة في مختلف المحافظات اللبنانية".
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