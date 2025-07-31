اخبار اليمن

إلى إسرائيل...آخر يهودية يمنية تغادر اليمن

0 نشر
0 تبليغ

إلى إسرائيل...آخر يهودية يمنية تغادر اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن إلى إسرائيل...آخر يهودية يمنية تغادر اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مغادرة آخر امرأة يهودية من اليمن إلى إسرائيل، بعد وفاة زوجها.

وقال موقع i24 الإسرائيلي الناطق بالعربية، إن بدرة يوسف غادرت اليمن الشهر الماضي لتستقر في إسرائيل، لتبدأ فصلاً جديداً من هجرة الجالية اليهودية اليمنية.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها، إن هذه السيدة المسنة اتخذت قرار المغادرة بعد أكثر من عام من وفاة زوجها، يحيى يوسف، الشخصية المرموقة في الجالية اليهودية اليمنية. ودفنه غير اليهود في اليمن، ورفض بشدة مغادرة وطنه رغم الصعوبات المتزايدة.

وعاش الزوجان في منطقة أرحب، شمال العاصمة صنعاء. استسلمت بدرة يوسف أخيراً لضغوط الأسرة والمشاكل الصحية التي تفاقمت منذ ترملها. وسافرت عبر إثيوبيا، حيث كان أقاربها بانتظارها، قبل أن تصل إلى إسرائيل، وفق الموقع الإسرائيلي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا