شكرا لقرائتكم خبر عن إلى إسرائيل...آخر يهودية يمنية تغادر اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مغادرة آخر امرأة يهودية من اليمن إلى إسرائيل، بعد وفاة زوجها.

وقال موقع i24 الإسرائيلي الناطق بالعربية، إن بدرة يوسف غادرت اليمن الشهر الماضي لتستقر في إسرائيل، لتبدأ فصلاً جديداً من هجرة الجالية اليهودية اليمنية.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها، إن هذه السيدة المسنة اتخذت قرار المغادرة بعد أكثر من عام من وفاة زوجها، يحيى يوسف، الشخصية المرموقة في الجالية اليهودية اليمنية. ودفنه غير اليهود في اليمن، ورفض بشدة مغادرة وطنه رغم الصعوبات المتزايدة.

وعاش الزوجان في منطقة أرحب، شمال العاصمة صنعاء. استسلمت بدرة يوسف أخيراً لضغوط الأسرة والمشاكل الصحية التي تفاقمت منذ ترملها. وسافرت عبر إثيوبيا، حيث كان أقاربها بانتظارها، قبل أن تصل إلى إسرائيل، وفق الموقع الإسرائيلي.