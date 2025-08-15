شكرا لقرائتكم خبر عن هل عُثر على "كنز وصاب"؟ مدير آثار ذمار يكشف حقيقة "السرداب الغامض" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل عُثر على "كنز وصاب"؟ مدير آثار ذمار يكشف حقيقة "السرداب الغامض"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بخبر مثير يزعم العثور على درج غامض يقود إلى سرداب تحت الأرض في منطقة وصاب العالي بمحافظة ذمار.



لكن مدير مكتب الآثار بالمحافظة، الدكتور فضل العميسي، نفى صحة هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً.



وفي تصريح خاص، أوضح العميسي أن القصة المتداولة عن "الدرج والسرداب" هي خبر قديم ومُفبرك يعود تاريخه إلى عام 2020.

وأشار إلى أن هناك "محتالين" يعيدون نشر هذه الشائعات بشكل دوري بهدف الحصول على الشهرة وجمع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وحثّ العميسي وسائل الإعلام على تحري الدقة والمصداقية، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

كما أكد أن مكتب الآثار لم يثبت لديه أي اكتشاف أثري من هذا النوع في المنطقة.