الرئيس اللبناني: ولي العهد يقود جهود السلام في المنطقة .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يعمل بشكل جاد على ترسيخ أسس السلام في المنطقة، مشددًا على أن المملكة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح الرئيس اللبناني في حديث خاص لقناة “العربية”، أن الرياض كان لها إسهام بارز في إنهاء مرحلة الفراغ الرئاسي بلبنان، ما ساعد على إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس عمق اهتمام السعودية بلبنان واستقراره.

كما أشاد بالدعم الذي وفرته المملكة إلى جانب فرنسا من خلال المؤتمر الذي رعته الدولتان، والذي يهدف إلى الدفع نحو حل الدولتين، معتبرًا أن لبنان يقف إلى جانب مبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ “إعطاء الحقوق لأصحابها”.

وأضاف أن مبادرات ولي العهد تعكس رؤية استراتيجية تتجاوز حدود المملكة لتشمل المنطقة بأسرها، وتضع أسسًا لمرحلة جديدة من الأمن والتنمية المشتركة.