«الكشافة السعودية» تختتم دراسة «مفوض تنمية القيادات» في الأفلاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية يوم السبت، دراسة «مفوض تنمية القيادات»، التي نظمتها أمانة الجمعية واستضافها مكتب رابطة رواد الكشافة في محافظة الأفلاج، بمشاركة 40 دارسا من مختلف قطاعات الجمعية؛ بهدف تأهيل قيادات قادرة على استقطاب وإعداد ومتابعة القادة الكشفيين ودعمهم، وفق سياسة تنمية القيادات والخطة الاستراتيجية للجمعية.

وأوضح المشرف على الدراسة عبدالرحمن الفرشان، أن الجمعية تحرص على تطبيق سياسة تنمية القيادات الكشفية العالمية والمحلية، بما يسهم في رفع كفاءة القادة، وتحقيق فاعليتهم والتزامهم ودافعيتهم، بما ينعكس على جودة البرامج المقدمة للمنتسبين للحركة الكشفية، مشيرا إلى أهمية وجود رؤية واضحة للاحتياجات الفعلية من الموارد القيادية، والعمل على دعمها وتأهيلها بصورة مستمرة.

وتناولت الدراسة محاور عدة من أبرزها: دور مفوض تنمية القيادات واحتياجاته، وسياسة تنمية القيادات «الراشدون في الكشفية»، والاتجاهات الحديثة في التدريب، ومهارات العلاقات الإنسانية، والاحتياجات التدريبية، إضافة إلى تصميم البرامج التدريبية وتطبيقاتها، والسياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صنع القرار، وأسس الاتصال وتنمية الموارد البشرية، وتقويم البرامج التدريبية، وإعداد التقارير والتحليل الإحصائي.