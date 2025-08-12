ابتداءً من اليوم.. ممارسة هذا السلوك الشائع على مترو دبي أصبح مخالفة قيمتها 3000 درهم

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحذيرًا جديدًا لركاب مترو دبي، أوضحت فيه أن مخالفو قواعد المترو سوف يواجهون غرامات تصل إلى 3000 درهم إماراتي، ودعت الهيئة جميع مستخدمي المترو إلى احترام الضوابط واللوائح المنظمة للاستخدام وعدم الوقوع في المخالفات سواءً كانت المخالفات بسيطة، مثل تناول الطعام على متن القطار، أو خطيرة مثل العبث بأنظمة الطوارئ ذعميغ حسب ما أوضحته الجهات المختصة في إعلانها الرسمي.

ممارسة هذا السلوك الشائع على مترو دبي أصبح مخالفة قيمتها 3000 درهم

شددت هيئة الطرق والمواصلات على جميع مستخدمي مترو دبي ضرورة الإلتزام باللوائح المصممة لضمان السلامة والنظام في شبكة مترو المدينة.

وأوضحت الهيئة أن غرامات مخالفات مترو دبي تبدأ من 100 و 3000 درهم إماراتي، وهي كالآتي:

- مخالفات قيمتها 100 درهم إماراتي مثل تناول الطعام أو إساءة استخدام السلالم المتحركة، أو دخول الكبائن المحظورة، أو وضع الأقدام على المقاعد، او الصعود عن طريق التسلق أو القفز أو محاولة فتح الأبواب أثناء تحرك.

- مخالفات قيمتها تتراوح بين 200 و500 درهم إماراتي، مثل التهرب من دفع الأجرة واستخدام بطاقات نول غير الصالحة، أو البصق أو إلقاء القمامة أو التدخين.

- مخالفات قيمتها تصل إلى 2000 درهم إماراتي، مثل إتلاف المعدات أو إساءة استخدام أجهزة الطوارئ.

- مخالفات تصل قيمتها إلى 3000 درهم إماراتي، وهي المخالفات التي تلحق أضراراً بالبنية التحتية للترام أو المسارات الكهربائية.

طريقة تسديد مخالفات مترو دبي

أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خيارات متعددة لسداد مخالفات مترو دبي، وهي كالآتي:

- الدفع المباشر للمفتشين والحصول على إيصال.

- استخدم الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات أو التطبيق الذكي باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية أو رقم المخالفة.

- زيارة أحد مراكز سعادة المتعاملين في مختلف أنحاء دبي لتسوية الغرامات شخصيًا.