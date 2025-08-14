ميدالية تاريخية تُحققها السعودية في دورة الألعاب العالمية بتشنغدو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حقق اللاعب السعودي عبدالرحمن الغامدي المركز الثاني والثلاثين في منافسات الدواثلون ضمن دورة الألعاب العالمية 2025 في تشنغدو الصينية، بعد تألقه وجهده الكبير خلال السباق. وسجل الغامدي زمناً قدره ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، متفوقاً على العديد من اللاعبين المحترفين.

نتائج دورة الألعاب العالمية لتشنغدو

تألق الغامدي في سباق الدواثلون الذي شهد مراحل متنوعة من الجري وركوب الدراجات، حيث تنافس مع نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة المتعددة. وقد أظهر الغامدي تطوراً ملحوظاً في أدائه، مما يعزز مكانة الرياضة في المملكة العربية السعودية.

مشاركة السعودية في الألعاب العالمية 2025

شارك الغامدي كممثل للمملكة في منافسات الدواثلون ضمن دورة الألعاب العالمية، والتي شهدت مشاركة لاعبين من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن تغادر البعثة السعودية تشنغدو صباح الغد بعد اختتام مشاركتها.

جدول نتائج اللاعب عبدالرحمن الغامدي

تميز الغامدي بأدائه المميز في سباق الدواثلون، حيث جاءت نتائجه كالتالي:

– اسم اللاعب: عبدالرحمن الغامدي

– الرياضة: دواثلون

– المركز: الثاني والثلاثين

– الزمن: ساعة و28 دقيقة و13 ثانية

مراحل سباق الدواثلون

شمل سباق الدواثلون الذي شارك فيه الغامدي مراحل متعددة، منها:

– مرحلة الجري الأولى

– مرحلة ركوب الدراجات

– مرحلة الجري الثانية

يعتبر تحقيق الغامدي للمركز الثاني والثلاثين إنجازاً كبيراً للرياضة السعودية، ويعكس الروح القتالية والتطور المستمر في هذا المجال.