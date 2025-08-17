اخبار السعوديه

الموافقة السامية تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

الموافقة السامية تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدرت الموافقة السامية على تعيين الدكتور فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة للبحر الأحمر

تمت الموافقة السامية على تعيين معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. ويأتي هذا التعيين في إطار دعم القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية وتعزيز اقتصادها السياحي الساحلي.

تقديرًا لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر مجلس إدارة الهيئة عن شكره وتقديره، مؤكدًا أن هذه الموافقة تأتي كجزء من الدعم المستمر الذي تحظى به المملكة من قبل القيادة الحكيمة.

من جانبه، عبّر الدكتور فهد تونسي عن امتنانه للأستاذ أحمد الخطيب على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته السابقة لمجلس الهيئة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها خلال تلك الفترة والتي ساهمت في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا