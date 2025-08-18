بطولة فرنسا: سان جرمان يبدأ حملته بفوز صعب على نانت

الرياص - اسماء السيد - باريس : استهل باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه بانتصار صعب على مضيفه نانت 1 0 ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد.

ويدين فريق العاصمة بفوزه الى نجمه البرتغالي فيتينيا صاحب هدف المباراة الوحيد (67).

وأشرك المدرب الإسباني لويس إنريكي مدافعه الاوكراني إيليا زابارني، المنضم الى الفريق هذا الصيف، أساسيا في أول ظهور له بقميص بطل أوروبا.

وحلّ زابارني (22 عاما)، القادم من بورنموث الإنكليزي في صفقة قدرها 63 مليون يورو لخمسة مواسم، مكان القائد البرازيلي ماركينيوس الذي بقي على دكة البدلاء على غرار العديد من ركائز الفريق أمثال المغربي أشرف حكيمي، البرتغالي نونو منديش، الإكوادوري ويليان باتشو، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيليه وديزيريه دويه قبل أن يزجّ بالعديد منهم في الشوط الثاني لانقاذ الموقف، ذلك بعد أربعة أيام من الفوز بالكأس السوبر الأوروبية على توتنهام الإنكليزي في أوديني بركلات الترجيح 4 3 بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 2 2.

وغاب عن الفريق أيضا لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيش الذي يقضي عقوبة الإيقاف لمباراتين بعد نيله بطاقة حمراء في نهائي مونديال الأندية الذي خسره سان جرمان امام تشلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في 13 تموز/يوليو الماضي.

وجاء الشوط الأول هادئا نسبيا بعد أن نجح أصحاب الأرض في احتواء خط وسط فريق العاصمة، ومنعه من الهيمنة على أجواء اللقاء.

وفي ظل الأداء الخافت لأبطال فرنسا في المواسم الأربعة الماضية، أجرى إنريكي سلسلة تبديلات وزجّ بعناصره البارزة في منتصف الشوط الثاني على غرار حكيمي وديمبيليه ومنديش ودويه.

وسرعان ما حصل سان جرمان على أخطر فرصه عندما ارتطمت رأسية البرازيلي لوكاس بيرالدو بالعارضة (66).

وأثمرت تبديلات إنريكي سريعا عندما افتتح فريقه التسجيل بواسطة فيتينيا بعد ان هيأ له الكرة مواطنه منديش على مشارف المنطقة، فسددها منخفضة لترتد من مدافع نانت وتتحول إلى يسار الحارس المرتمي للجهة الأخرى (67).

وظنّ سان جرمان انه ضاعف تقدمه عبر المهاجم البرتغالي غونسالو راموش من تمريرة لدويه، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" (77).

ليل يهدر الفوز

وأهدر ليل الفوز في مستهل مشواره بتعادله أمام مضيفه بريست 3 3.

وتقدم ليل بهدفين عبر الوافد الجديد المخضرم أوليفييه جيرو (11) والأيسلندي هاكون آمار هارالدسون (26)، قبل أن يردّ المالي كوماريه دومبيا بثنائية لأصحاب الأرض (34 و51) عادل بها النتيجة.

أعاد الكونغولي نغال أييل موكاو (66) التقدم من جديد للضيوف، لكن ما لبث أن فرض جوليان لو كاردينال التعادل مرة أخرى (75).

ولا شك أن فقدان النقاط الثلاث في افتتاح الموسم ليس البداية التي كان يطمح لها فريق المدرب برونو جينيزيو، حيث ينشد الفريق الذي تعاقد مع جيرو (سيصبح في التاسعة والثلاثين من عمره نهاية الشهر المقبل) خلال الصيف لتعويض مهاجمه النجم في المواسم الخمسة الماضية الدولي الكندي جوناثان ديفيد، لتحقيق نتيجة أفضل من المركز الخامس الذي أنهى به الموسم الماضي.

وخاض جيرو، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 57 هدفا في 137 مباراة دولية، مباراته الأولى في الدوري الفرنسي بعد 13 عاما من رحيله عن مونبلييه.

أمضى فترات في أرسنال وتشلسي الإنكليزيين وميلان الإيطالي قبل أن يلعب لمدة عام مع لوس أنجليس إف سي وغادره نهاية الشهر الماضي.

ويُعد ليل آخر فريق تُوج بطلا لليغ 1 خارج هيمنة باريس سان جرمان، وذلك في عام 2021.

ومني الوافد الجديد إلى دوري الأضواء باريس اف سي بالخسارة أمام مضيفه انجيه المنقوص 0 1.

وهذه المرة الأولى منذ عام 1990 التي يشارك فيها فريقان من باريس في الدرجة الأولى.

الا أن الظهور الاول لفريق العاصمة في الدوري منذ 46 عاما انتهى بخسارة على الرغم من إكمال أصحاب الأرض للقاء منذ الدقيقة 57 منقوصي العدد بعد طرد لويس موتون. لكنهم كانوا قد نجحوا في افتتاح التسجيل باكرا عبر إيستيبان لو بول (9).