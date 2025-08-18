اليابان | نكهة لاتينية في قلب اليابان: تجربة قهوة لا تُنسى

في ركن هادئ على شاطئ كاماكورا، يقع مقهى Paso by 27 Coffee Roasters داخل منزل ياباني قديم جرى ترميمه بعناية ليجمع بين البساطة والدفء. يقدم المقهى مجموعة مختارة من مشروبات القهوة القادمة من هندوراس، تُحضَّر وتُقدَّم بكل عناية واهتمام بالتفاصيل، ما يعكس احترامًا لكل حبة بنّ. تجربة القهوة هنا ليست مجرد مشروب، بل رحلة ذوقية وسط أجواء ساحلية هادئة ومكان ينبض بالأصالة.

مقهى هادئ في زقاق مطل على البحر

في زقاق ضيّق من حي ساكانوشيتا، حيث تتناغم أجواء كاماكورا التاريخية مع نمط الحياة الساحلية، يختبئ مقهى هادئ يحمل اسم Paso by 27 Coffee Roasters، على بُعد ست دقائق فقط سيرًا على الأقدام من محطة هاسي على خط إينودان. يتميز هذا المقهى باعتماده الحصري على القهوة الهندوراسية، ما يضفي عليه طابعًا فريدًا ويمنحه حضورًا مميزًا بين مقاهي المدينة.

هنا، تتلاقى ثقافة القهوة المعاصرة مع طابع منزل ياباني تقليدي من حقبة شوا (1926–1989)، جرى ترميمه بعناية ليحتضن روح المكان وأصالته. وعلى خلاف المعتاد، يفضل طاقم العمل أن يُطلق عليهم لقب ”مرشدين“ بدلاً من باريستا، في إشارة إلى دورهم في إيصال تجربة القهوة الهندوراسية لا مجرد تحضيرها.

منذ مغادرتي لمحطة القطار، رافقتني رائحة البحر العذبة التي علقت في الهواء، وسرت في حي سكني يحتفظ بعبق ماضيه كقرية صيادين. ترددتُ في البداية، متسائلة ما إذا كنت على الطريق الصحيح، لكن وقع الحصى تحت قدميّ وألوان الزهور التي تزين مداخل المنازل أرشدتني بلطف. كانت الرحلة إلى باسو بحد ذاتها تجربة متكاملة، مسارًا هادئًا ينسج تفاصيل المغامرة.

يقع المقهى في منزل قديم رممته شركة محلية مختصة بإعادة إحياء المنازل التقليدية المعروفة باسم كومينكا. تحيط به جدران من الطوب الخرساني البسيط، أُضيف إليها سياج خشبي يعيد إلى الأذهان لمسة الماضي، مانحًا المكان توازنًا فريدًا بين الحداثة والتقليد. أما الزينة، فكانت أصدافًا وزجاجيات بحرية جمعها الموظفون من الشاطئ القريب، تتلألأ تحت الشمس، وتعكس جوهر باسو الهادئ وروحه المتأنية.



تُضفي الأسيجة الخشبية المثبتة فوق جدار خرساني انسجامًا بصريًا يمزج مقهى ”باسو“ بسلاسة مع طابع الحي التاريخي في كاماكورا. (© كاواغوتشي يوكو)



تزين أصداف البحر وزجاج البحر، المجموعة من الشاطئ، الجدار المحيط بالمقهى، مضيفة لمسة طبيعية تعكس جمال كاماكورا الساحلي. (© كاواغوتشي يوكو)



يدخل الزوار عبر ممر إنغاوا المطل على الحديقة، في تجربة تعكس الانسجام التقليدي مع الطبيعة في كاماكورا. (© كاواغوتشي يوكو)

حبوب قهوة من مزارع هندوراسية صغيرة

ما أن تعبر الستارة التقليدية عند المدخل، المعروفة باسم نورن، حتى تطالعك منضدة أنيقة تُعرض عليها أربعة أنواع مختلفة من القهوة الهندوراسية. ورغم أن هذا النوع من القهوة لا يزال غير شائع على نطاق واسع في اليابان، فإن مقهى باسو يوفّر فرصة مثالية للتعرّف عليه واكتشاف نكهاته الفريدة.

ينتمي مقهى باسو إلى شركة التحميص المحلية ”27 Coffee Roasters“، التي تتخذ من مدينة فوجيساوا المجاورة مقرًا لها، وتنشط في منطقة كاماكورا-شونان منذ أكثر من 25 عامًا. يحرص صاحب المحمصة على السفر سنويًا إلى هندوراس للقاء المزارعين المحليين وجهًا لوجه، وشراء حبوب البن مباشرة من مصادرها. وتختلف خصائص هذه الحبوب باختلاف المناطق والمزارع، ما يمنح القهوة الهندوراسية تنوعًا غنيًا يُعد أحد أبرز عناصر جاذبيتها. وقد افتُتح مقهى باسو في عام 2022 كفرع جديد لعلامة ”27 Coffee Roasters“ في حي ساكانوشيتا.

ورغم ما قد يحمله بعض الزبائن من تصورات مسبقة عن الحموضة اللافتة لقهوة أمريكا الوسطى، فإن المرشدين المتمرسين في مقهى باسو يساعدونهم على التعبير عن تفضيلاتهم واكتشاف المزيج الأنسب لهم من خلال محادثات ودية وعفوية. وبدلًا من فرض رؤية محددة لما يجب أن يكون عليه ”الفنجان المثالي“، يفتح هؤلاء المرشدون الباب أمام الزوّار لاختبار نكهات جديدة واكتشاف إمكانات غير متوقعة في عالم القهوة.

من بين هؤلاء المرشدين يبرز يامادا كوهِي، الذي يحرص على عدم إغراق الزبائن الجدد بفيض من المعلومات كي لا يربكهم. وبدلًا من ذلك، يساعدهم بلطف على التعبير عن تفضيلاتهم بأسلوبهم الخاص وبكلماتهم، لتغدو رحلة اختيار فنجان القهوة الذي يتخيلونه أكثر سلاسة ومتعة.



يُعد يامادا القهوة المقطرة يدويا بمهارة وسلاسة، مضيفًا لمسة فنية إلى تجربة باسو في كاماكورا. (© كاواغوتشي يوكو)

سافر يامادا إلى هندوراس ثلاث سنوات متتالية برفقة مالك المحمصة، ويؤكد من خلال تلك الزيارات أن حجم الجهد المبذول في زراعة البن لا يمكن إدراكه حقًا ما لم يختبره المرء بنفسه. ويقول: ”الكثير من الناس لا يدركون مقدار العمل الذي يختبئ خلف فنجان القهوة الذي بين أيديهم، وأفضل وسيلة لتقدير هذا الجهد هي أن نُعرّفهم على مدى جودة هذا البن“.

في تلك اللحظة، كنت أحتسي فنجانًا من القهوة المحضّرة بعناية، يرافقه طبق من الحلوى. اتسمت القهوة بنكهات متوازنة، تمزج بين الحلاوة ولمسة خفيفة من الحموضة. أما كعكة التشيزكيك الباسكية، فقدّمت مفاجأة شهية بمذاقها الذي يجمع بين سطحها المحمّص وقلبها الطري الذي يشبه البودينغ.



كعكة التشيزكيك الباسكية أكثر الحلويات شعبية في مقهى باسو. (© كاواغوتشي يوكو)

تُقدَّم القهوة في قارورة زجاجية شفافة إلى جانب فنجان خزفي أنيق، في تنسيق بسيط يخلو من الشعارات أو العلامات التجارية، وكأنما لتترك المجال لعين الزبون كي تنغمس في لون القهوة المتدرج، الذي يتبدّل مع اختلاف درجة تحميص البن. وإن حالفك الحظ بالجلوس إلى الطاولة المطلة على الحديقة، فستحظى بمشهد مضاعف للمتعة؛ إذ تنعكس أزهار الهيدرانجيا البنفسجية وأغصان شجرة البرقوق المتمايلة على سطح القارورة، في صورة شاعرية تبعث السكينة وتعزّز من عمق تجربة التذوّق.



شكل الحديقة بعد الاعتناء بها والتخلص من الأعشاب البرية التي كانت تخفي معالمها. (© كاواغوتشي يوكو)

إحياء روح المنزل التقليدي

إيمان مقهى ”باسو“ بجودة حبوب القهوة الهندوراسية لا يقتصر على اختيار نوع البن فحسب، بل يمتد ليشكّل جوهر فلسفته، وهي فلسفة تنعكس بوضوح في كل تفصيلة من تفاصيل المكان الذي يحتضنه اليوم. المقهى يتخذ مقراً له في منزلٍ واسع من طابقٍ واحد، كان يوماً ملكاً لسيدة مسنّة، ويُحيط به عبق من الماضي يصعب تجاهله. ورغم أن تاريخ البناء الدقيق لا يُعرف على وجه التحديد، فقد خضع لعملية ترميم دقيقة، روعي فيها الحفاظ على طابعه الأصلي وروحه المعمارية المتفرّدة.

بدأت أعمال الترميم بإزالة الألواح الخشبية الرقيقة التي أضيفت في مراحل سابقة، لتظهر العوارض الأصلية للسقف وتنكشف هياكل التسقيف القديمة التي كانت مغطاة. جرى تنظيف الأعمدة الخشبية بعناية فائقة حتى استعادت لمعانها الطبيعي، واستُبدلت المزاريب المعدنية المعتادة بأخرى مصنوعة من الخيزران، في لمسة تناغم مع البيئة المحيطة. ويُسجَّل للمكان حسن توظيفه للحرفية المحلية والدقة في التفاصيل، مما أعاد إلى المنزل إيقاعه الأصلي وأحيا روحه بهدوء وصدق، لتصبح زيارة المقهى تجربة لا تنفصل عن سياقها المكاني والزماني.



أعمدة مصقولة وأرضيات طينية تُعيد إحياء ماضي المبنى التاريخي. (© كاواغوتشي يوكو)

كان المبدأ الأساسي وراء تجديد المنزل يتجاوز مجرد إيجاد مساحة عملية أو تصميم جذاب، بل سعى إلى إظهار الطابع الأصلي للبيت والاحتفاء بروحه العميقة. وانعكست هذه الرؤية بصدق في اختيارات التصميم الداخلي التي نفذها فريق عمل مقهى باسو بأيديهم، حيث صُممت الطاولات والمقاعد الخشبية البسيطة بطريقة تركز انتباه الزوار نحو الحديقة الخارجية وما تتغير به ألوان ومشاهد الفصول. أما منطقة الجلوس المرتفعة المصنوعة من حصائر التاتامي، المعروفة باسم (كو أغاري)، فتدعو الزوار إلى الاسترخاء والتمدد، مما يشجعهم على البقاء لفترات أطول للاستمتاع بالهدوء والسكينة التي تميز المكان.



منطقة الجلوس المرتفعة تُوفر ملاذًا هادئًا للحظات التأمل مع فنجان القهوة. (© كاواغوتشي يوكو)

يبدأ طاقم العمل يومهم صباحًا بفتح مصاريع المطر الخشبية، ويقولون إن صوت صريرها يملؤهم بالمتعة، لأنه يذكّرهم بأنهم في منزل عتيق لا يزال ينبض بالحياة، حاملاً في صمته قصصًا وتفاصيل تحكي تاريخًا عميقًا ينبض في كل زاوية.

القهوة وركوب الأمواج

يستغل يامادا قرب المقهى من البحر لممارسة رياضته المفضلة، ركوب الأمواج، حيث يخرج أحيانًا إلى البحر قبل بداية مناوبته الصباحية. يضحك قائلاً: ”صحيح أن القهوة وركوب الأمواج ليسا ضروريين للحياة، لكن بدونهما يبدو يومي ناقصًا». ويضيف: «أعشق الانغماس في الطبيعة والشعور بتقلباتها اليومية، وهذا الأسلوب من الحياة يناسبني جدًا ويجعلني أستمتع بكل لحظة تمر“. ففنجان القهوة ليس مجرد نكهة أو رائحة، بل هو لحظة سكون وتأمل، تشبه الطفو على أمواج الصباح في عالم سريع الإيقاع.

لا يخفى أن اسم المقهى يحمل في طياته العديد من الدلالات التي تعكس هويته وروحه، فكلمة «Paso» في اللغة الإسبانية تعني «الخطوة» أو «الوتيرة»، وهو اسم مثالي لمقهى يقع على الساحل يمكن الوصول إليه سيرًا بوتيرة هادئة عبر زقاق يفتح أبوابه لعالم فريد من القهوة الهندوراسية الأصيلة.

لذلك، لا يعد مقهى باسو مجرد اسم، بل هو دعوة لعالم من اللقاءات الهادئة ذات السحر الخاص.

مقهى Paso by 27 Coffee Roasters

العنوان: 22-6 ساكانوشيتا، كاماكورا، كاناغاوا.

22-6 ساكانوشيتا، كاماكورا، كاناغاوا. ساعات العمل: من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً (آخر طلب عند 4:30 مساءً)

من 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً (آخر طلب عند 4:30 مساءً) مغلق: أيام الثلاثاء

أيام الثلاثاء كيفية الوصول: 6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هاسي على خط إينودين

6 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة هاسي على خط إينودين الموقع الإلكتروني: https://27coffee.jp (باللغة اليابانية)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: منظر لأشجار الصنوبر والبرقوق من مقعد النافذة. © كاواغوتشي يُوكو)